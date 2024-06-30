С 1 января по 18 июня текущего года Германия одобрила экспорт вооружений на рекордные €7,48 млрд. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает 30 июня информационное агентство DPA.

«В период с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее €7,48 млрд ($8,01 млрд США), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года», — говорится в сообщении СМИ.

При этом отмечается, что почти две трети экспорта ФРГ, а именно 65%, в размере €4,88 млрд приходится на Украину. В топ-3 крупнейших покупателей немецкого оружия также вошли Сингапур (€1,21 млрд) и Индия (€153,75 млн).

Член бундестага Германии Севим Дагделе назвала безответственным массовое наращивание экспорта вооружений в зоны боевых действий и кризисов.

Ранее, 31 мая, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайн заявил, что власти страны одобрили применение своего оружия Украиной для ударов по позициям Вооруженных сил России в Харьковской области. Канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого не поддерживал подобные меры, заявил 3 июня, что они «не будут способствовать эскалации». Глава «Союза Сары Вагенкнехт» и депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала такое изменение позиции Шольца пугающей и опасной.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.