Российские военные в зоне спецоперации уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Видео удара 17 июля есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что САУ находилась в пролеске между полями и была накрыта маскировочной сеткой. После нанесения удара она загорелась, над установкой стал подниматься серый дым.

Спустя несколько мгновений самоходка взорвалась, в воздух поднялся столб пламени и черного дыма.

Также в среду сообщалось, что беспилотные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» ВСУ.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что военнослужащие ВС РФ захватили 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ. Украинская армия за сутки потеряла до 585 своих бойцов, примерно 20 единиц украинской артиллерии. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили девять складов боеприпасов и 12 пунктов управления дронами противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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