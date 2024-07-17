Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра

Беспилотные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июля сообщило Минобороны.

Параллельно с запуском через линию боевого соприкосновения «Ланцета» оператор разведывательного беспилотника Zala определил приоритетной для уничтожения целью замаскированную в лесополосе на удалении около 30 км САУ 2С1 «Гвоздика».

«Работа БПЛА важна на любом направлении фронта вне зависимости от того, работают они с артиллерией или с пехотой. Это глаза в небе, которые позволяют предупреждать действия противника», — отметил командир роты БПЛА с позывным Феникс.

Он также отметил, что благодаря работе беспилотников военные сокращают количество использованных артиллерийских боеприпасов.

Профессионализм оператора «Ланцета» позволил ему осуществить прямое попадание по цели и уничтожить САУ. В МО РФ отметили, что только на данном участке подразделения БПЛА ВДВ ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.

Ранее, 13 июля, в МО РФ сообщили, что десантники группировки «Днепр» боеприпасом «Ланцет» уничтожили станцию РЭБ ВСУ. Расчеты разведывательных БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».