В каких странах не требуется виза для россиян в 2024 году

В текущем году россияне могут посетить без визы десятки мест в самых разных уголках планеты. Список безвизовых стран постоянно обновляется. О том, куда можно отправиться на отдых в 2024 году и что нужно учесть при планировании поездки, читайте в материале «Известий».

Какие страны можно посетить без визы в 2024 году

Сегодня двусторонние соглашения о безвизе действуют с 65 странами, причем 15 из них были заключены за последние четыре года. Для въезда россиянам понадобится загранпаспорт либо только внутренний паспорт РФ и свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Без загранпаспорта, например, можно попасть в большинство стран СНГ — в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, а также в Абхазию и Южную Осетию. Добраться до места отдыха можно на поезде, самолете или на личном автомобиле, предварительно оформив «зеленую карту».

Безвизовый режим установлен и со многими странами Азии, Африки, Латинской Америки и некоторыми европейскими государствами. Однако условия посещения и въезда в эти страны могут отличаться. Помимо этого могут попросить заполнить онлайн-анкету и проверить срок действия загранпаспорта. Желательно, чтобы он имел запас до полугода.

Самое длительное время пребывания для российских туристов установлено на Кубе, Мальдивах, в Израиле, Венесуэле, Гватемале, Колумбии, Перу, Гондурасе, Бразилии и Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ). Находиться без визы здесь можно до 90 дней. В других странах, как Доминиканская Республика, Индонезия, Таиланд, Турция и Сейшельские Острова, этот срок составляет от 30 до 60 дней.

Без визы россияне также могут отправиться в Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину. Но основная проблема при посещении стран Европы — отсутствие прямых рейсов. Нужно покупать билеты с пересадкой в третьих странах, что значительно увеличивает стоимость поездки.

В часть государств, например Иран и Китай, без визы можно попасть только в составе туристических групп. Для самостоятельной поездки она всё же понадобится. Более подробную информацию о безвизовых странах можно узнать на сайте консульского информационного портала МИД РФ.

С какими странами ведутся переговоры об отмене виз

В настоящее время Россия обсуждает введение взаимных разрешений на безвизовые поездки с девятью государствами. Переговоры о введении безвизового режима ведутся с Малайзией, Кенией, Чадом, Зимбабве, Бахрейном, Кувейтом, Мьянмой, Саудовской Аравией.

Кроме того, Москва ведет работу по расширению списка стран с безвизовым режимом из числа участников БРИКС. При этом большинство государств объединения уже отменило визы для россиян.

Ряд важных изменений в туристической сфере произойдет уже с 2025 года. В частности, планируется упростить условия безвизового режима с Китаем. Находиться на территории государства россияне смогут 21 день (сейчас срок пребывания ограничен 15 сутками), а состав туристических групп для безвизового посещения страны уменьшится с пяти до трех человек.

Ранее «Известия» рассказали, какие страны россияне могут посетить по туристической визе.