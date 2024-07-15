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Премьер-министр Таиланда одобрил 60-дневный безвизовый режим для россиян

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peerapon Boonyakiat
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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление, увеличивающее действие безвизового режима на срок с 30 до 60 дней для граждан 93 стран, в том числе и России. Об этом 15 июля сообщила на своем сайте пресс-служба тайского правительства.

«Премьер-министр Сеттха Тхависин объявил, что с сегодняшнего дня граждане из 93 стран смогут въезжать в Таиланд либо без визы, либо с визой по прибытии, что позволит им оставаться в стране до 60 дней за один визит», — говорится в сообщении.

Там добавили, что раньше туристы из многих стран, например, Индии, Казахстана и России могли находиться на территории Таиланда без визы только 30 дней. Кроме того, граждане 17 государств, например Иордании, Шри-Ланки и Эквадора, теперь получили право оформлять визу по прибытии, хотя раньше должны были это делать заранее. Туристы из этих стран тоже смогут безвыездно проводить в Таиланде до 60 дней.

Накануне, 14 июля, Тхависин заявил, что ввод этих льгот по взъезду в королевство поможет увеличить турпоток.

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О плане Таиланда ввести безвизовый режим для россиян с правом пребывания на территории королевства в течение 60 дней сообщалось еще 23 апреля. Тогда с подобным предложением выступил МИД Таиланда, а кабинет министров поддержал его.

Позже, 9 июня, Тхависин рассказал, что правительство откажется от идеи ввести туристический сбор для иностранцев в размере 300 батов (около $8). Премьер-министр указал, что эта мера принесет краткосрочный доход, но в долговременной перспективе будет выгоднее, если туристы не будут платить сбор, а потратят эти деньги на что-то другое на территории страны. Это будет стимулировать экономику эффективнее.

Аналитики сервиса для путешествий МТС Travel 15 июля рассказали, что по итогам июня количество поездок россиян в Таиланд выросло на 82%. Помимо этого, туристы из РФ стали на 85% чаще ездить в Китай.

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