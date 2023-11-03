Лавров обсудил обоюдную отмену виз с главой МИД Кувейта

Россия готова к подписанию соглашения о безвизовом режиме с Кувейтом. Об этом 3 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели, не затягивая, выйти на подписание такого документа», — сказал он по итогам переговоров с кувейтским коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили палестино-израильский конфликт. Они осудили неизбирательное применение силы и любые террористические акты.

Ранее, 1 ноября, в Таиланде вступил в силу безвизовый режим для граждан России сроком на 90 дней. Он будет действовать до 30 апреля 2024 года. При пересечении границы россиянами, у которых нет виз Таиланда, в их паспортах будут проставляться 90-дневные штампы.

11 октября заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что Россия может отменить туристические визы для Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии. Вариант безвизового передвижения туристов из этих стран активно разрабатывается ведомством.

В начале октября директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил, что Россия собирается идти к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой. Он выразил уверенность в том, что процесс введения безвизового режима будет поступательно развиваться.