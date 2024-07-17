Спустя 10 лет после крушения рейса MH17 на территории Донбасса в 2014 году истинные обстоятельства трагедии так и не были установлены. Об этом 17 июля заявило посольство России в Нидерландах.

«Высокая степень политизации «дела МН17» так и не позволила провести полные, тщательные и независимые международные расследования», — отмечается в Telegram-канале.

Дипведомство подчеркнуло, что Россия была лишена возможности полноценно принимать в них участие, а итоговые выводы содержат несостыковки и неточности. Российское посольство подчеркнуло, что за прошедшие годы Украине не было задано ни одного вопроса, также Киев отказался предоставить данные радаров.

«Официальная Гаага в ходе разбирательства по крушению рейса МН17 последовательно занимается выгораживанием киевских властей», — заявило дипведомство.

Там еще раз напомнили, что Россия не причастна к крушению самолета.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России.

17 ноября 2022 года в Гааге огласили приговор по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17. В суде считают, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским. Суд заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко, признав их виновными в уничтожении самолета.

17 июня 2024 года Россия представила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) доказательства непричастности к крушению самолета. Москва подчеркивала, что не ожидает правомерного решения Совета ИКАО, в котором доминируют государства коллективного Запада. Тогда же РФ заявила о прекращении участия в споре по делу о крушении «Боинга» MH17.