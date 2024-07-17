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В МИДе пообещали ответить Украине в случае провокаций в отношении Белоруссии

МИД РФ: любой провокации Украины в отношении Белоруссии будет дан ответ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия ответит Украине на провокации в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства, заявил 17 июля глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«В соответствии с военной доктриной Союзного государства внешняя агрессия против Белоруссии будет квалифицироваться Россией как посягательство на общую союзную территорию. Любой провокации с украинской стороны будет дан адекватный ответ», — заявил Полищук.

По его словам, киевский режим готов на самые безрассудные шаги в отношении Белоруссии в связи с неудачами на фронте.

«Сообщения об активизации ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в приграничной зоне с союзной нам Белоруссией воспринимаются нами со всей серьезностью. На фоне очевидных неудач в зоне СВО киевский режим способен на самые безрассудные шаги», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

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Присутствие спецназа Украины было зафиксировано вблизи границ Белоруссии 5 июля. Замглавы генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк заявил, что это, предположительно, связано с подготовкой Киевом заброса диверсионных групп на территорию республики. К границе с Украиной были стянуты белорусские войска. Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «Известиями» выразил мнение, что стягивание украинских военных к границе — это попытка отвлечь внимание России.

Позже, 13 июля, стало известно о поручении президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести войска, ранее выведенные к границе с Украиной, в места постоянной дислокации. Глава государства отметил, что после определенной работы белорусской стороны украинцы свои вооруженные силы отвели и вообще вывели их из приграничной зоны. Он добавил, что напряженность ликвидирована, и выразил надежду, что она и впредь не появится.

Также президент рассказал, что урегулировать ситуацию на южной границе удалось белорусским военным, которые действовали «дипломатическим языком», стремясь к тому, чтобы договориться с другой стороной, а не прибегать к крайним мерам.

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