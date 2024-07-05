Политолог назвал вероятную цель стягивания военных Украины к границе с Белоруссией

Стягивание украинских военных к границе с Белоруссией нужно Киеву для того, чтобы отвлечь внимание России. Таким мнением 5 июля с «Известиями» поделился политолог Алексей Ярошенко.

«Говорить о масштабном вторжении украинских сил в Белоруссию не приходится, у них просто нет этих сил, и у Запада нет вооружения для организации этого. И это будет ударом по киевскому режиму на международной арене. Они же себя позиционируют как жертву, на которую напали. Поэтому вторгаться масштабно они не будут, но они будут пытаться распылить внимание военно-политического руководства прежде всего России, потому что мы Союзное государство. И с помощью диверсионных атак попытаются отвлечь внимание от основной линии фронта на это направление», — сказал он.

Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев, в свою очередь, указал на то, что это является планом Б для США перед выборами.

«Им нужно показать, что украинское командование приступило к новому выполнению задач. Эта провокация нужна хотя бы на определенное время, на месяц-полтора, для того чтобы получить хоть какие-то очки. Потому что, к их глубочайшему сожалению, российские войска движутся вперед. Поэтому и идет провокация белорусских военнослужащих и вовлечение республики в этот конфликт. Причем они пытаются именно Белоруссию выставить в качестве агрессора, тем самым сделав вид, что Россия подтолкнула Минск к этому военному конфликту», — сказал он.

Ранее в этот день начальник Главного разведывательного управления, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк сообщил, что присутствие спецназа Украины вблизи границ Белоруссии указывает на вероятную подготовку заброса диверсионных групп на территорию республики.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы республики готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе. Он также предупредил, что Белоруссия не допустит никаких столкновений на границе с Украиной.

Политолог, военный эксперт Павел Рыжевский в беседе с «Известиями» назвал стягивание сил украинской армии к границе с Белоруссией провокацией в информационном поле. По мнению эксперта, дальнейшего продвижения украинских военных не последует. Таким образом Киев и Запад формируют собственную повестку дня, считает он.

1 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на белорусско-украинской границе беспокоит не только Минск, но и Москву.