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Генштаб Белоруссии заявил о присутствии спецназа Украины у границы

Генштаб Белоруссии: интенсивность провокаций на границе с Украиной не снижается
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Фото: REUTERS/Thomas Trutschel
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Присутствие спецназа Украины вблизи границ Белоруссии указывает на вероятную подготовку заброса диверсионных групп на территорию республики. Об этом 5 июля сообщил на брифинге начальник главного разведывательного управления, заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Владимир Куприянюк.

«Нахождение подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является не чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию», — приводит его слова пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram.

Также он добавил, что наличие артиллерии и бронетехники Минск рассматривает как возможный компонент боевой поддержки действий диверсантов.

При этом Куприянюк заявил, что со стороны Белоруссии никакого нагнетания ситуации на южной границе нет и не будет. В то же время республика вместе с союзниками будет реагировать на любые провокационные выпады, подчеркнул он.

Так, для обеспечения пограничной безопасности принимаются меры подготовки военных и наращиваются силы противовоздушной обороны. Кроме того, были развернуты дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы, отметили в минобороны государства.

Напряжение на белорусско-украинской границе — это провокация. И вот почему

Ранее, 2 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы республики готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе. Накануне он также предупредил, что Белоруссия не допустит никаких столкновений на границе с Украиной.

В тот же день в беседе с «Известиями» политолог, военный эксперт Павел Рыжевский назвал стягивание сил украинской армии к границе с Белоруссией провокацией в информационном поле. По мнению эксперта, дальнейшего продвижения украинских военных не последует. Таким образом Киев и Запад формируют собственную повестку дня, считает он.

В последнее время со стороны Украины наблюдается всё больше провокаций на границе с Белоруссией. Так, 20 июня Госпогранкомитет последней зафиксировал увеличение на границе группировки украинских военных, у которых было и тяжелое вооружение, в том числе американское.

Затем, 28 июня, белорусские пограничники пресекли нарушение воздушного пространства республики украинским квадрокоптером. Спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 1 июля заявил, что Киев укрепляет эту границу.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на белорусско-украинской границе беспокоит не только Минск, но и Москву.

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