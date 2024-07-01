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В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Информация белорусского минобороны о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягиваются к границе Белоруссии, — причина беспокойства не только для Минска, но и для Москвы, заявил 1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Белоруссия и Россия входят в состав Союзного государства и имеют свои форматы диалога по линии всех ведомств.

«И наше Министерство обороны находится в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — подчеркнул Песков.

Он допустил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут обсудить этот вопрос на саммите ШОС, если посчитают необходимым.

«Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности РФ»
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Ранее, 29 июня, заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич заявил, что обстановка на белорусско-украинской границе становится всё более напряженной. По его данным, Киев стягивает к границам государства войска, вооружение, а также военную технику.

За день до этого пограничники пресекли нарушение воздушного пространства республики украинским квадрокоптером. В Госпогранкомитете уточнили, что на флеш-карте дрона были обнаружены видеофайлы, анализ которых показывает, что БПЛА осуществлял разведку.

В мае министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник отмечал, что Украина регулярно пытается поставить на территорию страны оружие и взрывчатку: за 2023 год и начало 2024 года пресечено 40 каналов переброски. Он также рассказал о провокациях с украинской стороны в виде запуска дронов.

В середине февраля Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на границе Белоруссии с Украиной. По его словам, задержанные перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории РФ и Белоруссии. Он отметил, что подобные инциденты происходят два-три раза в неделю.

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