В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства

Информация белорусского минобороны о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягиваются к границе Белоруссии, — причина беспокойства не только для Минска, но и для Москвы, заявил 1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Белоруссия и Россия входят в состав Союзного государства и имеют свои форматы диалога по линии всех ведомств.

«И наше Министерство обороны находится в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — подчеркнул Песков.

Он допустил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут обсудить этот вопрос на саммите ШОС, если посчитают необходимым.

Ранее, 29 июня, заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич заявил, что обстановка на белорусско-украинской границе становится всё более напряженной. По его данным, Киев стягивает к границам государства войска, вооружение, а также военную технику.

За день до этого пограничники пресекли нарушение воздушного пространства республики украинским квадрокоптером. В Госпогранкомитете уточнили, что на флеш-карте дрона были обнаружены видеофайлы, анализ которых показывает, что БПЛА осуществлял разведку.

В мае министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник отмечал, что Украина регулярно пытается поставить на территорию страны оружие и взрывчатку: за 2023 год и начало 2024 года пресечено 40 каналов переброски. Он также рассказал о провокациях с украинской стороны в виде запуска дронов.

В середине февраля Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на границе Белоруссии с Украиной. По его словам, задержанные перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории РФ и Белоруссии. Он отметил, что подобные инциденты происходят два-три раза в неделю.