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В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич заявил 29 июня, что обстановка на белорусско-украинской границе становится всё более напряженной.

«Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает всё, чтобы сохранить мир на белорусской земле», — приводятся его слова в Telegram-канале минобороны Белоруссии.

По словам Лукашевича, Украина стягивает к границам государства войска, вооружение, а также военную технику. Он также сообщил о размещении американских боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня, тяжелой дальнобойной артиллерии и другой техники в Житомирской области.

Кроме того, заместитель командующего ССО проинформировал об установлении украинскими военными систем наблюдения радиоэлектронной разведки неподалеку от белорусской границы, а также об оборудовании проходов в некоторых минно-взрывных заграждениях. Они используют беспилотные летательные аппараты и периодически заходят на территорию Белоруссии.

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Ранее, 28 июня, пограничники пресекли нарушение воздушного пространства республики украинским квадрокоптером. В Госпогранкомитете уточнили, что на флеш-карте дрона были обнаружены видеофайлы, анализ которых показывает, что БПЛА осуществлял разведку промышленных объектов и пограничной инфраструктуры.

20 июня сообщалось, что на границе Белоруссии и Украины фиксируется увеличение группировки украинских военных, в том числе речь шла и о тяжелом вооружении, например об американских боевых машинах пехоты Bradley, реактивных системах залпового огня HIMARS и немецких установках Gepard. В белорусском Госпогранкомитете подчеркнули, что все возможные провокации будут незамедлительно пресекаться.

В мае министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник отмечал, что Украина регулярно пытается поставить на территорию страны оружие и взрывчатку: за 2023 год и начало 2024 года пресечено 40 каналов переброски. Он также рассказал о провокациях с украинской стороны в виде запуска дронов.

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