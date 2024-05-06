В МИД Белоруссии заявили о блокировке 40 каналов переброски оружия с Украины
Украина регулярно пытается поставить на белорусскую территорию оружие и взрывчатку: за 2023 год и начало 2024 года Минск пресек 40 каналов переброски. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
Министр рассказал о провокациях с украинской стороны в виде запуска дронов и попыток перевезти на белорусскую территорию оружие с последующим использованием этого снаряжения для совершения террористических актов.
«Только за этот и прошлый год было пресечено 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки на территорию Республики Беларусь с территории Украины. Конечно, это не может не вызывать озабоченность», — цитирует главу дипведомства «РИА Новости».
По словам Алейника, на данный момент Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии уже задержал 30 человек, которые планировали организовать в стране разного рода диверсии, в том числе теракты.
Ранее, 24 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о забрасываемых через границу Украины и Польши диверсантах. По его словам, диверсантов снабжают взрывчатым веществом. Он добавил, что МВД страны справляется со всеми угрозами.
В середине февраля Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на границе Белоруссии с Украиной. По его словам, задержанные перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории РФ и Белоруссии. Он отметил, что подобные инциденты происходят два-три раза в неделю.
В начале февраля Спецназ Белоруссии усилил охрану границы с украинской территорией. Как уточнил замкомандира бригады сил специальных операций ВС республики Вадим Бобилевич, для данных задач у страны имеется всё необходимое, в том числе современное вооружение и экипировка, специальная военная техника, средства связи.