Лукашенко поручил отвести выведенные к границе с Украиной войска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести войска, ранее выведенные к границе с Украиной, в места постоянной дислокации. Распоряжение было дано в субботу, 13 июля.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко добавил, что напряженность ликвидирована, «сейчас осложнений никаких нет с украинцами», и выразил надежду, что и впредь не появится.

«Не должно быть никаких лишних мероприятий», — заключил он.

Ранее в этот день глава республики прибыл к южным рубежам страны на границе с Украиной. На месте он обсудил обеспечение военной безопасности на данном операционном направлении, после чего отправился в 56 зенитный ракетный полк для осмотра инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

5 июля в генштабе ВС Белоруссии заявили, что вблизи границ страны зафиксировано присутствие спецназа Украины. Предположительно, это связано с подготовкой Киевом заброса диверсионных групп на территорию республики, указывал замглавы генштаба Владимир Куприянюк.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «Известиями» выразил мнение, что стягивание украинских военных к границе с Белоруссией — это попытка отвлечь внимание России.