Лукашенко прибыл в граничащий с Украиной район Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 13 июля, прибыл в район страны, который граничит с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», приближенный к главе республики.

«Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», — сказано в сообщении.

Добавляется, что белорусский лидер на месте обсудит обеспечение военной безопасности страны на южном операционном направлении.

Пока все мероприятия проходят без представителей прессы. Иных подробностей не приводится.

5 июля в генштабе ВС Белоруссии заявили, что вблизи границ страны зафиксировано присутствие спецназа Украины. Предположительно, это связано с подготовкой Киевом заброса диверсионных групп на территорию республики, указывал замглавы генштаба Владимир Куприянюк.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «Известиями» выразил мнение, что стягивание украинских военных к границе с Белоруссией — это попытка отвлечь внимание России.

2 июля Лукашенко заявил, что Белоруссия готова предотвратить любую провокацию на границе.