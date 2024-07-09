Учения — свет: к чему приведут китайские военные маневры в Белоруссии

В Белоруссии стартовали первые китайско-белорусские военные учения, на полигоне около польской границы солдаты отработают ночное десантирование и преодоление водных преград. При этом 3 июля в Минске прошел военный парад в честь Дня независимости республики, в торжественном мероприятии участвовали и российские части со своей техникой. Всё это, видимо, является ответом на наращивание вооруженных группировок со стороны Украины и НАТО. «Известия» разбирались в том, как меняется ситуация с безопасностью в регионе.

Белоруссия укрепляет оборону

Стартовали первые китайско-белорусские учения, которые пройдут с 8 по 19 июля. Известно, что на полигоне Брестский солдаты двух стран отработают ночное десантирование, преодоление водных преград и ведение боевых действий в населенном пункте. «События в мире сложные, поэтому, изучив новые формы и способы решения тактических задач, здесь на учениях мы будем все эти моменты отрабатывать. Подразделения на некоторых этапах будут сводные, не будет отдельно китайского или отдельно белорусского, они будут действовать совместно», — говорит командующий силами спецопераций Вооруженных сил Вадим Денисенко.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Вооруженных сил Беларуси во время репетиции военного парада в честь Дня независимости Республики Беларусь в Минске Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

При этом 3 июля в Белоруссии прошел грандиозный военный парад в честь Дня независимости и 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. В торжественном шествии приняли участие 6 тыс. человек и 300 единиц техники. Впервые в белорусской столице показали ОТРК «Искандер», которые способны поражать цели на дальности до 500 км, а также запускать ракеты в ядерном оснащении, в парадной колонне на некоторые машины были нанесены знаки радиационной опасности. Кроме того, публика увидела беспилотники «Герань-2», комплексы ПВО С-400 «Триумф» и РСЗО «Полонез».

В ходе парада подчеркивалась связь с Россией. По поручению Владимира Путина мероприятие посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вместе с ним прибыл министр обороны Андрей Белоусов. В парадной колонне вместе с белорусскими военными прошли курсанты Рязанского училища ВДВ и воспитанники Кемеровского кадетского училища. В минском небе вместе с местными асами выступили российские пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». Александр Лукашенко в своем выступлении назвал парад символом «союзнического стратегического партнерства Беларуси и России».

Проезд военной техники во время парада в честь Дня независимости Республики Беларусь в Минске. 3 июля 2024 года Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

В конце июня в Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности вооруженных сил. Тогда сообщалось, что сначала армейские соединения на полигонах в Брестской и Гомельской областях отработают занятие назначенного района, инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, далее выполнят учебно-боевые задачи. Подобные проверки стали в Белоруссии регулярными, ранее они проходили в марте и январе.

Кроме того, в конце июня в белорусском генштабе порассуждали о применении тактического ядерного оружия (ТЯО), которое Россия в прошлом году разместила в республике. «Мы научились обращаться с этим оружием, мы умеем его уверенно применять. Можете не сомневаться, что мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — предупредил начальник Генштаба и замминистра обороны Павел Муравейко. Тогда же сообщалось, что белорусские военные прошли полный цикл теоретической и практической подготовки к запуску ТЯО.

Украина стягивает войска к границе

В последнее время заметно обострилась ситуация на границе Украины и Белоруссии. Так, 28 июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в Житомирской области Украины поблизости от госграницы размещаются подразделения «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Отмечается, что боевики ведут активную разведывательную деятельность, для этого в том числе запускают беспилотники. Кроме того, в ходе одного из оперативных мероприятий был обнаружен тайник с компонентами взрывного устройства.

Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу в Гомельской области Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Начальник Генштаба, замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что около границы со стороны Украины наблюдается «ничем не обоснованная и непонятная активность». По его словам, в город Овруч Житомирской области прибыли подразделения украинского спецназа из 1-й президентской бригады. В свою очередь, замкомандующего силами спецопераций Вадим Лукашевич утверждал, что в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.

Еще один высокопоставленный военный — замначальника генштаба Владимир Куприянюк — прямо говорил, что происходящее может быть подготовкой к забросу диверсантов. Украинская сторона при этом не отрицала свою активность. «Мы продолжаем укреплять это направление как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут идти с Белоруссии», — заявил спикер украинской погранслужбы Андрей Демченко. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что происходящее беспокоит не только Минск, но и Москву.

Участники бригадного тактического учения с боевой стрельбой на одном из полигонов Брестской области в рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Не менее тревожная обстановка сложилась и на границе со странами НАТО, в первую очередь с Польшей. По данным Минобороны Белоруссии, военный альянс сосредоточил на приграничной территории десять батальонных тактических групп, шесть из них — американские, общая численность группировки превышает 20 тыс. человек. Замкомандующего войсками ПВО Леонид Давидович сообщал, что западная разведывательная авиация в нынешнем году летает в два раза чаще, чем в прошлом.

Что говорят эксперты

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов считает, что Украина не заинтересована в конфронтации с Белоруссией, на второй фронт у Киева вряд ли хватит сил.

— Нельзя при этом исключать, что западные кураторы все-таки могут попытаться спровоцировать конфликт, чтобы вынудить Россию вмешаться и распылить свои ресурсы. В таких условиях происходящее на белорусско-украинской границе я считаю либо просто попыткой сыграть на нервах Минска, либо подготовкой к реальной провокации, — отмечает он.

Собеседник добавляет, что милитаризация Белоруссии в сложившейся ситуации выглядит неизбежной.

Установка боеприпасов на штурмовик Су-25 белорусских ВВС во время отработки военной авиацией Белоруссии посадки на аэродромный участок дороги (АУД) в Брестской области Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— При этом Минск, естественно, делает ставку на могущественных союзников на востоке, как на Россию, так и на Китай. На саммите в Астане Белоруссия стала полноправным членом ШОС, теперь закономерной будет активизация военного сотрудничества с КНР. Собственно, такая кооперация была и раньше, например, белорусские РСЗО «Полонез» разрабатывались при помощи Пекина, — подчеркивает он.

Реактивные системы залпового огня В-200 «Полонез» во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» на территории бывшего авиационного полигона Полесский в Гомельской области Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Политический аналитик Александр Носович говорит, что Украина вряд ли решится на реальные провокации.