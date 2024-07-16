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Лукашенко рассказал подробности урегулирования ситуации на границе с Украиной

Лукашенко: ситуацию на границе с Украиной военные уладили языком дипломатии
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Фото: Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia
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Во время возникших в начале месяца осложнений на границе Белоруссии с Украиной, когда там появились войска украинского спецназа, всю работу по урегулированию ситуации выполнили не дипломаты, а белорусские военные. Однако действовали они «дипломатическим языком». Об этом рассказал 16 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и офицерского состава.

«Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживает самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять — это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком», — цитирует белорусского лидера агентство БелТа.

Он также добавил, что, когда стало известно о концентрации украинских войск на границе, этого не стали скрывать от населения, но вся информация подавалась спокойно. Поскольку война не нужна ни Украине, ни Белоруссии, уточнил политик.

«Мы не скрывали от людей. Мы подавали в спокойном ритме и русле эту информацию. <…> Нам она (война. — Ред.) тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что белорусы не хотят войны, но ответ на любую провокацию будет решительным и жестким.

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Присутствие спецназа Украины было зафиксировано вблизи границ Белоруссии 5 июля. Замглавы генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк заявил, что это, предположительно, связано с подготовкой Киевом заброса диверсионных групп на территорию республики. К границе с Украиной были стянуты белорусские войска. Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «Известиями» выразил мнение, что стягивание украинских военных к границе — это попытка отвлечь внимание России.

Позже, 13 июля, стало известно о поручении Лукашенко отвести войска, ранее выведенные к границе с Украиной, в места постоянной дислокации. Глава государства отметил, что после определенной работы белорусской стороны украинцы свои вооруженные силы отвели и вообще вывели их из приграничной зоны. Он добавил, что напряженность ликвидирована, и выразил надежду, что она и впредь не появится.

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