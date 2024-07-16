Лукашенко предупредил о решительном ответе Белоруссии на любую провокацию

Белорусы не хотят войны, но ответ на любую провокацию будет решительным и жестким. Об этом 16 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору», — заявил он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, которая состоялась во Дворце независимости. Его слова приводит издание БелТА.

Он отметил, что военным известно, что в данный момент происходит на южном и западном приграничье страны. При этом, по его словам, белорусы оказались в той же ситуации, что и их предки 80 лет назад, — нужно не дать врагам втянуть страну в военный конфликт.

«И мы делаем для этого всё необходимое, в том числе разместив у себя самое страшное — ядерное оружие», — подчеркнул белорусский президент.

Он заметил, что Белоруссию иногда упрекают в эскалации конфликта, когда на самом деле страна защищает собственные интересы: обеспечивает военную безопасность, поддерживает и наращивает обороноспособность в том числе для того, чтобы не повторить трагических событий 1941 года.

В последнее время со стороны Украины наблюдается всё больше провокаций на границе с Белоруссией. Так, 5 июля в генштабе Вооруженных сил (ВС) Белоруссии заявили, что вблизи границ страны зафиксировано присутствие спецназа Украины. Замглавы генштаба ВС страны Владимир Куприянюк тогда предположил, что это также связано с подготовкой Киевом заброса диверсионных групп на территорию республики.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «Известиями» выразил мнение, что стягивание украинских военных к границе с Белоруссией — это попытка отвлечь внимание России.

До этого, 3 июля, Лукашенко в ходе военного парада по случаю Дня независимости заявил, что ВС республики готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе. Он добавил, что Минск знает истинные цели Запада и знает, кто стоит за каждой провокацией на границе.