Россия имеет право ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету. Об этом 17 июля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам».

«В случае угрозы нашей безопасности, независимости и суверенитету мы имели право применить силу в рамках самообороны, в том числе действуя на упреждение. Что и было сделано полностью в соответствии с Уставом ООН», — заявил Медведев.

Он также отметил, что не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны альянса, однако в случае продвижения союза и дальше к граница РФ, он будет встречать адекватную реакцию со стороны России.

«Сегодня наша страна много сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту», — утвердил Медведев, размышляя на тему вопроса, почему специальная военная операция (СВО) не началась раньше.

При этом Медведев подчеркнул, что власти РФ осознают свою историческую ответственность и стремятся предотвратить глобальную катастрофу.

Ранее, 11 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение Североатлантического альянса на территорию Украины является недопустимой угрозой для безопасности России.

21 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова к широкому международному обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе с НАТО.

21 июня глава МИД России Сергей Лавров, НАТО является основным источником угроз для евразийской безопасности. Он подчеркнул, что Запад ищет способы разрушить существующие на континенте структуры в этой сфере, чтобы решать вопросы безопасности самостоятельно, не договариваясь с другими государствами Евразии.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о возможной скорой войне с РФ. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что страна не собирается воевать с НАТО.