Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Мир
Трамп выступил против антироссийских санкций
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Политика
Медведев заявил о праве РФ на ответ в случае угрозы безопасности
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта палестино-израильский конфликт
Мир
В МИД РФ указали на дачу США карт-бланша Зеленскому на новые удары по РФ
Мир
Посол КНР в РФ заявил о возможности использования карты «Мир» в Китае
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Экономика
Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей
Экономика
Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Общество
Ростовская АЭС вернула в работу отключенный из-за сбоя энергоблок № 1
Сюжет:

Медведев заявил о праве РФ на ответ в случае угрозы безопасности

Медведев: РФ в случае угрозы ее безопасности имеет право на ответ
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия имеет право ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету. Об этом 17 июля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам».

«В случае угрозы нашей безопасности, независимости и суверенитету мы имели право применить силу в рамках самообороны, в том числе действуя на упреждение. Что и было сделано полностью в соответствии с Уставом ООН», — заявил Медведев.

Он также отметил, что не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны альянса, однако в случае продвижения союза и дальше к граница РФ, он будет встречать адекватную реакцию со стороны России.

«Сегодня наша страна много сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту», — утвердил Медведев, размышляя на тему вопроса, почему специальная военная операция (СВО) не началась раньше.

При этом Медведев подчеркнул, что власти РФ осознают свою историческую ответственность и стремятся предотвратить глобальную катастрофу.

«У нас нет намерения нападать на НАТО, но есть все возможности адекватно отреагировать»
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин — о конференции в Швейцарии, потенциальной войне с НАТО и отношениях с Грузией

Ранее, 11 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение Североатлантического альянса на территорию Украины является недопустимой угрозой для безопасности России.

21 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова к широкому международному обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе с НАТО.

21 июня глава МИД России Сергей Лавров, НАТО является основным источником угроз для евразийской безопасности. Он подчеркнул, что Запад ищет способы разрушить существующие на континенте структуры в этой сфере, чтобы решать вопросы безопасности самостоятельно, не договариваясь с другими государствами Евразии.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о возможной скорой войне с РФ. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что страна не собирается воевать с НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024