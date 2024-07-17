Лавров выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ливийское урегулирование с и.о. главы министерства иностранных дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахером аль-Бауром. Об этом 17 июля сообщили в российском ведомстве.

Встреча состоялась 16 июля в Нью-Йорке «на полях» открытых дебатов Совета Безопасности ООН.

«Последний раз мы встречались в Москве. <…> Это был хороший визит, хорошая встреча. Но все хотят прогресса на благо ливийского народа и ливийского государства», — привело МИД РФ вступительные слова Лаврова.

В ходе обсуждения вопроса по поводу складывающейся ситуации в Ливии Лавров подчеркнул, что Россия и в дальнейшем продолжит содействовать устойчивой стабилизации обстановки в этой стране. Кроме того, российские дипломаты отметили важность обеспечения общенационального диалога, результаты которого будут нацелены на сохранение территориальной целостности, единства и суверенитета Ливии.

«В этом контексте выражена надежда на достижение широкого межливийского согласия, необходимого для успешного решения задач переходного периода, включая подготовку к проведению общенациональных выборов», — отметили в МИД РФ.

Кроме того, в ходе встречи с ливийскими представителями была подтверждена обоюдная заинтересованность взаимовыгодного разнопланового делового сотрудничества между Россией и Ливией.

Ранее, 4 июня, Лавров на совместной пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо заявил, что Россия будет использовать свои контакты с силами в Ливии для их участия в инициативе Конго по ливийскому урегулированию. Он также отметил, что российская сторона полностью поддерживает инициативу президента республики Конго Дени Сассу-Нгессо о подготовке подлинно общеливийской конференции.

20 мая глава МИД временного правительства Ливии (контролирует восток страны) Абдельхади аль-Хувейдж отметил, что поворот стран Ближневосточного и Африканского регионов в сторону России связан с политикой равноправного сотрудничества, которой придерживается Москва. Он также подчеркнул, что Россия никогда не была страной-колонизатором, как большая часть западных стран.

Политический кризис в Ливии произошел после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Он правил в стране более 40 лет. В условиях политической нестабильности и отсутствия безопасности в стране идет борьба за демократические преобразования. До весны 2021 года в Ливии сохранялось двоевластие. В марте 2021 года к присяге перед депутатами палаты представителей (парламент) было приведено ливийское Правительство национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы.