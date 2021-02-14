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Глава Правительства национального согласия Ливии покинул страну

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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж покинул страну в воскресенье, 14 февраля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Al Arabiya.

Куда именно направился глава правительства, неизвестно. Ранее в этот же день Саррадж поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу, полномочия которого начинаются с 14 февраля и продолжаются вплоть до возвращения Сарраджа в Ливию.

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При этом ряд экспертов считают, что Саррадж не вернется в страну. Они указывают на то, что ранее он никогда не поручал никому себя заменять во время своих поездок, кроме того, не делал это подобным официальным образом.

Политический аналитик и глава исследовательского центра «Сильфиум» Джамаль Шалуф сообщил изданию, что, скорее всего, Саррадж оставил президентство навсегда в связи с проблемами со здоровьем. По слухам в СМИ и в политических кругах, глава ПНС болен раком.

5 февраля в Женеве в ходе заседания ливийского форума политического диалога под эгидой ООН Мухаммед Юнис аль-Менфи был избран главой Президентского совета Ливии.

В конце октября 2020 года и.о. спецпосланника ООН по республике Стефани Уильямс заявила, что участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня. Сообщалось, что соглашение не распространяется на террористов, но вместе с этим предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры страны.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия Файеза Сарраджа.

В сентябре сообщалось, что временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.

Также Саррадж заявил о намерении сложить полномочия до конца октября. Свое решение он объяснил желанием «дать дорогу новым лидерам». Однако 30 октября отозвал свое решение об отставке.

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