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В Ливии вступил в действие постоянный режим прекращения огня

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Участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня. Об этом заявила исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс на церемонии подписания документа в пятницу, 23 октября.

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Она подчеркнула, что режим прекращения огня вступает в силу незамедлительно после подписания соглашения.

«Сегодня в штаб-квартире ООН в Женеве две ливийские делегации Совместного комитета «5+5» подписали полное, охватывающее всю страну, постоянное соглашение о прекращении огня», — цитирует Уильямс ТАСС.

При этом данное соглашение не распространяется на террористов, но вместе с этим предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры страны.

Переговоры сторон ливийского конфликта проходили в швейцарском городе с 19 по 23 октября, в ходе которых достигнут ряд важных договоренностей. Так, 21 октября Уильямс заявила, что стороны согласились открыть дороги между всеми районами и городами в республике.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Сарраджа.

В сентябре сообщалось, что временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.

12 сентября командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о намерении прекратить восьмимесячную блокаду нефтяных объектов страны.

Спустя несколько дней стало известно о том, что глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен передать свои полномочия до конца октября.

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