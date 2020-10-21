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В Ливии договорились о разблокировании дорог в стране

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Стороны ливийского конфликта достигли на переговорах в формате «5 + 5» договоренности об открытии дорог между всеми районами и городами в Ливии. Об этом в среду, 21 октября, заявила исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс.

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«[Стороны] согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии», — приводит ТАСС ее слова в ходе брифинга в Женеве.

16 сентября стало известно о том, что глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен передать свои полномочия до конца октября.

12 сентября командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о намерении прекратить восьмимесячную блокаду нефтяных объектов страны.

В сентябре сообщалось, что временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.

После свержения и убийства в том же году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. Действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Сарраджа.

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