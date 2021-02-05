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В Женеве избран глава Президентского совета Ливии

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В Женеве в ходе заседания ливийского форума политического диалога под эгидой ООН в пятницу, 5 февраля, был избран глава Президентского совета Ливии. Им стал Мухаммед Юнис аль-Менфи. Об этом объявила и.о. спецпосланника ООН по республике Стефани Уильямс.

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«Главой Президентского совета Ливии избран Мухаммед Юнис аль-Менфи», — объявила Уильямс на мероприятии, трансляция которого велась в YouTube миссии ООН по поддержке Ливии.

Новый раунд межливийских переговоров стартовал в швейцарской Женеве 1 февраля. Последним днем переговоров станет 5 февраля.

В конце января стало известно, что участники переговоров будут голосовать по позициям трех членов Президентского совета и кандидатуре премьер-министра. Ожидается, что задача новой временной единой исполнительной власти будет подготовка к национальным выборам в Ливии, намеченным на 24 декабря 2021 года.

20 января стороны ливийского конфликта договорились о проведении референдума по конституции страны, а в конце октября 2020 года Уильямс заявила, что участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня. Сообщалось, что соглашение не распространяется на террористов, но вместе с этим предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры страны.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Фаиза Сарраджа.

16 сентября Саррадж заявил о намерении сложить полномочия до конца октября. Свое решение он объяснил желанием «дать дорогу новым лидерам». Однако 30 октября отозвал свое решение об отставке.

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