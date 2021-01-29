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В Женеве с 1 по 5 февраля пройдет новый раунд межливийских переговоров

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Новый раунд межливийских переговоров пройдет в Женеве с 1 по 5 февраля. Об этом сообщается на сайте миссии ООН по поддержке в Ливии.

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«Ливийский форум для политического диалога соберется в Швейцарии, благодаря щедрому гостеприимству федерального правительства, с 1 по 5 февраля 2021 года», — говорится в заявлении от 28 января.

Отмечается, что ливийские стороны будут голосовать по позициям трех членов президентского совета и кандидатуре премьер-министра. Это событие предусмотрено дорожной картой, принятой в Тунисе в середине ноября 2020 года.

Кроме того, участники встречи должны будут составить окончательные списки кандидатов в члены президентского совета по каждому региону и на пост премьер-министра.

Ожидается, что задача новой временной единой исполнительной власти будет подготовка к национальным выборам в Ливии, намеченным на 24 декабря 2021 года.

На прошлой неделе стало известно, что стороны ливийского конфликта договорились о проведении референдума по конституции страны.

В конце октября 2020 года исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс заявила, что участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня. Сообщалось, что соглашение не распространяется на террористов, но вместе с этим предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры страны.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Фаиза Сарраджа.

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