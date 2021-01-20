Стороны конфликта в Ливии договорились о референдуме по конституции

Стороны ливийского конфликта договорились о проведении референдума по конституции страны. Об этом сообщила в среду, 20 января, пресс-служба министерства иностранных дел Египта.

«Египет приветствует достигнутое в среду на переговорах в Хургаде соглашение <…> о проведении конституционного референдума в рамках подготовки к выборам, назначенным на 24 декабря», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Дата проведения референдума в заявлении МИД Египта не указана.

Кроме того, из документа следует, что Египет готов принять в феврале последний, третий раунд переговоров «для выработки дорожной карты референдума и выборов». Переговоры пройдут в присутствии Верховной комиссии по выборам Ливии.

Переговоры между представителями Госсовета Ливии и депутатами правящего на востоке парламента идут с 18 января. Они проходят под эгидой миссии ООН в Ливии (UNSMIL).

19 января участники переговоров утвердили большинством голосов механизм выбора представителей исполнительной власти в Ливии. Они будут управлять страной до выборов, которые запланированы на 24 декабря 2021 года.

В конце октября 2020 года исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс заявила, что участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня. Сообщалось, что соглашение не распространяется на террористов, но вместе с этим предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры страны.

18 января текущего года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назначил словацкого дипломата Яна Кубиша новым специальным посланником в Ливии.