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Генсек ООН назначил спецпосланника по Ливии

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назначил словацкого дипломата Яна Кубиша новым специальным посланником в Ливии. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает пресс-служба ООН.

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«Господин Кубиш <…> обладает многолетним опытом в дипломатии, политике внешней безопасности и экономических отношениях как на международном уровне, так и в своей стране», — говорится заявлении.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН поддержал выдвижение Яна Кубиша на должность спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии.

Кубиш — выпускник факультета международных экономических отношений МГИМО. Он занимал пост министра иностранных дел Словакии с 2006 по 2009 год. С 2012 года руководил работой миссии ООН в Афганистане, после этого был назначен представителем генсека ООН в Ираке, а с января 2019 года был спецкоординатором в Ливане.

Должность представителя ООН в Ливии была вакантной более 10 месяцев после отставки Гасана Саламе. В декабре 2020 года этот пост почти получил бывший спецкоординатор ООН по палестино-израильскому урегулированию Николай Младенов, однако в последний момент он отказался, передает ТАСС.

В ноябре 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия заинтересована в возобновлении всех направлений двустороннего сотрудничества с Ливией в постконфликтный период.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Фаиза Сарраджа.

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