СБ ООН поддержал выдвижение Яна Кубиша на пост спецпосланника по Ливии

Совет Безопасности ООН поддержал выдвижение Яна Кубиша на должность спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии. Об этом «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источник в Совбезе.

По его словам, возражений не было. При этом информацию подтвердил и второй источник. Теперь решение о назначении должен принять генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который ранее сам предложил назначить Кубиша на данную должность.

23 октября в ходе переговоров в Женеве участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» достигли соглашения о прекращении огня, оно вступило в силу немедленно. Кроме того, стороны договорились, что все иностранные боевики должны покинуть страну в течение трех месяцев.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал соглашение, отметив, что оно может стать основой для мира и стабильности в стране.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.