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СБ ООН поддержал выдвижение Яна Кубиша на пост спецпосланника по Ливии

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Совет Безопасности ООН поддержал выдвижение Яна Кубиша на должность спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии. Об этом «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источник в Совбезе.

По его словам, возражений не было. При этом информацию подтвердил и второй источник. Теперь решение о назначении должен принять генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который ранее сам предложил назначить Кубиша на данную должность.

23 октября в ходе переговоров в Женеве участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» достигли соглашения о прекращении огня, оно вступило в силу немедленно. Кроме того, стороны договорились, что все иностранные боевики должны покинуть страну в течение трех месяцев.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал соглашение, отметив, что оно может стать основой для мира и стабильности в стране.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

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