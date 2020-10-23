Генсек ООН поприветствовал соглашение о прекращении огня в Ливии

Достигнутое соглашение о прекращении огня в Ливии может стать основой для мира и стабильности в стране, заявил в пятницу, 23 октября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я приветствую состоявшееся сегодня в Женеве под эгидой ООН подписание соглашения о прекращении огня между сторонами в Ливии. Это фундаментальный шаг к миру и стабильности в Ливии», — говорится в его посте в Twitter.

Гутерриш призвал поддержать прекращение огня, при этом соблюдая действующий в отношении страны запрет на поставки оружия и другую военную помощь сторонам конфликта.

Генсек также подчеркнул, что впереди предстоит еще много работы.

Ранее в пятницу участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня. При этом данное соглашение не распространяется на террористов, но вместе с этим предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры страны.

Переговоры сторон ливийского конфликта проходили в швейцарском городе с 19 по 23 октября. Так, 21 октября стороны согласились открыть дороги между всеми районами и городами в республике.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

В сентябре сообщалось, что временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.

12 сентября командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о намерении прекратить восьмимесячную блокаду нефтяных объектов страны.

Спустя несколько дней стало известно о том, что глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен передать свои полномочия до конца октября.