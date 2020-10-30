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Глава ПНС Ливии Саррадж передумал уходить в отставку

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Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отозвал свое решение об отставке, сообщает в пятницу, 30 октября, агентство Anadolu.

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«Премьер-министр Ливии Файез Саррадж объявил, что отказался от своего решения уйти в отставку», — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, накануне высший Госсовет ПНС призвал Сарраджа остаться до избрания нового президентского совета, «чтобы избежать политического вакуума и обеспечить стабильность Ливии».

О намерении сложить полномочия до конца октября Саррадж заявил 16 сентября. Свое решение он объяснил желанием «дать дорогу новым лидерам». Он возглавляет ПНС с апреля 2016 года.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране действует двоевластие: на востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

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