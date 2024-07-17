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Четвертый фигурант дела по факту стрельбы в Петербурге заключен под стражу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Четвертый фигурант дела по факту стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге был заключен под стражу. Об этом 17 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Приморский районный суд города Санкт-Петербург вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аслидина Саидова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что Саидов будет находиться под стражей до 13 сентября 2024 года.

Кроме того, суд также вынес постановление за нарушение требований согласно ч. 3 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ («Заключение под стражу»).

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Ранее в этот день сообщалось о заключении трех фигурантов дела по факту стрельбы под стражу. Таким образом, под стражей до 13 сентября также будут находиться Анварджон Муллоеа, Бахтовар Аллабердизод и Махмадюсуа Саидов. Тогда же источник «Известий» сообщил, что были задержаны еще два участника инцидента.

Стрельба произошла на Комендантском проспекте в Петербурге 13 июля. О пострадавших информация не поступала. По факту произошедшего проводится проверка.

Позднее правоохранители задержали и доставили в полицейское отделение троих мужчин, их проверят на причастность к инциденту. Управлением СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). По данным городского управления Следственного комитета (СК) РФ, возможной причиной конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте могла быть конкуренция в сфере такси.

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