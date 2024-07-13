Стрельба произошла в Санкт-Петербурге после словесного конфликта
Стрельба произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга после словесной перепалки. В субботу, 13 июля, «Известия» публикуют кадры с места происшествия.
Инцидент произошел на Комендантском проспекте, неподалеку от ЖК «Чистое небо». Предварительно, причиной послужил словесный конфликт, который перерос в потасовку.
Как сообщили в главном управлении МВД РФ по Санкт-Петербурге, начаты оперативно- розыскные мероприятия по установлению и задержанию всех задействованных в происшествии. Информация о стрельбе проверяется.
На место происшествия прибыла также скорая помощь, однако в местной полиции отмечали, что пострадавших не зафиксировано.
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