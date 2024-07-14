Следователи назвали возможную причину конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге

Возможной причиной конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга могла быть конкуренция в сфере такси. Об этом 13 июля сообщает городское управление Следственного комитета (СК) РФ.

«13 июля 2024 года на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

Также правоохранители сообщили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причастных к нему лиц.

Кроме того, очевидцы и жители дома №71 на Комендантском проспекте, возле которого произошел инцидент, рассказали «Известиям», что стрельба произошла в ходе конфликта таксистов.

«Ну они делили зону влияния. Просто один поток стал зарабатывать 5 млн [рублей] в месяц, а другой ― 25. Вот и пытались поделить», ― заявил один из очевидцев.

Другая жительница жилого комплекса «Чистое небо», рядом с которым произошел инцидент, рассказала «Известиям», что район делят две «династии» перевозчиков. Как объяснила женщина, конфликт произошел между их представителями.

Стрельба произошла на Комендантском проспекте в Петербурге ранее в этот же день. О пострадавших информация не поступала. По факту произошедшего проводится проверка.

Позднее правоохранители задержали и доставили в полицейское отделение троих мужчин, их проверят на причастность к инциденту. Управлением СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).