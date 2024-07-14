Правоохранители проверят трех мужчин на причастность к стрельбе в Санкт-Петербурге
После конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга правоохранители задержали и доставили в полицейское отделение троих мужчин, их проверят на причастность к инциденту. Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД России.
«По уточненным данным, в полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте», — сказано в сообщении.
Представители управления Следственного комитета (СК) РФ по Санкт-Петербургу заявили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»)», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
В соцсетях тем временем появились кадры самого конфликта. На них видно, что началось всё со словесной потасовки, после которой и началась стрельба.
Стрельба произошла на Комендантском проспекте в Петербурге ранее в этот же день. На место прибыли полиция и скорая помощь, о пострадавших информация не поступала. По факту произошедшего проводится проверка.