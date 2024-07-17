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Фигурантов дела по факту стрельбы в Санкт-Петербурге заключили под стражу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Фигуранты дела о стрельбе на Комендантском проспекте в Петербург были заключены под стражу. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анварджона Муллоева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Разбой»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что, по данным следствия, он действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами: они угрожали прохожим «с применением предметов, похожих на пистолеты и автоматы», после чего скрылись с места. Кроме того, суд также вынес постановление за нарушение требований по ч. 3 ст. 108 УПК РФ («Заключение под стражу»).

Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении Бахтовара Аллабердизода и Махмадюсуфа Саидова. Они будут находиться под стражей до 13 сентября.

Кроме того, источник «Известий» сообщил, что были задержаны еще два участника инцидента.

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Стрельба произошла на Комендантском проспекте в Петербурге 13 июля. О пострадавших информация не поступала. По факту произошедшего проводится проверка.

Позднее правоохранители задержали и доставили в полицейское отделение троих мужчин, их проверят на причастность к инциденту. Управлением СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). По данным городского управления Следственного комитета (СК) РФ, возможной причиной конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте могла быть конкуренция в сфере такси.

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