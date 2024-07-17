Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 17 июля заявил, что Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях.

«Сейчас необходимо действовать так же — через принуждение Украины к миру исключительно на российских условиях», — сказал он в интервью «Аргументам и Фактам».

В данном случае Медведев имеет в виду ситуацию с переговорами с Адольфом Гитлером во временя Великой Отечественной войны. Он напомнил, что тогда с лидером фашистской Германии вести переговоры никто не собирался, принимался только один итог — полная капитуляция.

Ранее, 16 июля, газета The New York Times сообщила, что власти на Украине планируют завершить конфликт с Россией путем переговоров.

Накануне, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что российская делегация должна принять участие во второй конференции мирному разрешению конфликта. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал эти заявления очковтирательством и пустыми словами, потому что на Украине продолжает действовать запрет на диалог с Россией и игнорируются все мирные инициативы, кроме «формулы Зеленского».

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы это стало возможным, Киев должен вывести свою армию из регионов РФ и перестать стремиться вступить в НАТО.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.