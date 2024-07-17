Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Мир
Трамп выступил против антироссийских санкций
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Политика
Медведев призвал принудить Украину к миру на условиях РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта палестино-израильский конфликт
Мир
В МИД РФ указали на дачу США карт-бланша Зеленскому на новые удары по РФ
Мир
Посол КНР в РФ заявил о возможности использования карты «Мир» в Китае
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Здоровье
Врач назвала кефир доступным и полезным средством от жары
Армия
Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Экономика
Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей
Экономика
Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Общество
В Союзе дачников рассказали о полезных свойствах чистотела
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Общество
Ростовская АЭС вернула в работу отключенный из-за сбоя энергоблок № 1

Число DDos-атак на вузы выросло в 1,5-3,5 раза

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последние дни приемной кампании в России количество атак на высшие учебные заведения выросло примерно в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом (последняя неделя приемной кампании) прошлого года, сообщил «Известиям» заместитель генерального директора компании по кибербезопасности Servicepipe Даниил Щербаков.

Защитный контекст: компании РФ стали активнее нанимать кибербезопасников
Россия входит в число лидеров по количеству внешних хакерских атак

«Объемы атак составили порядка 70 тыс. запросов в секунду — это не рекордные скорости, однако для незащищенного ресурса такая вредоносная нагрузка будет означать недоступность сервисов. Если говорить о географии атак, то в июле большинство (более 80%) вредоносных запросов поступали с отечественных IP-адресов», — сказал Щербаков.

По его мнению, с большой долей вероятности инициаторами атак были абитуриенты, которые уже подали документы в вуз, после чего атаковали ресурсы учебного заведения. Так они пытались добиться недоступности сервисов и недоступности списков поступающих, чтобы побудить конкурентов в борьбе за бюджетные места запаниковать и забрать документы или выбрать другой вуз, если документы еще не поданы.

А по данным аналитиков компании StormWall, количество DDoS-атак на вузы с 1 по 15 июля 2024 года увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 4,5 раза по сравнению с первой половиной июня этого года.

«По предварительным данным, большинство атак на российские вузы было организовано с участием политически мотивированных хактивистов. Хакеры запустили новую волну DDoS-атак на образовательные учреждения в разгар работы приемной кампании. Киберпреступники стремились помешать выпускникам российских школ подать документы в высшие учебные заведения», — заявили в компании.

Судя по характеру атак, часть из них были запущена непрофессионалами. Эксперты StormWall также предполагают, что атаки могли организовать абитуриенты, которые боялись конкуренции. Подобная ситуация наблюдалась в 2022 и 2023 годах, отметили в компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Летняя кибергроза: интенсивность DDoS-атак на вузы выросла в разы

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024