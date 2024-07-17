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Врач назвала кефир доступным и полезным средством от жары

Врач Балашова: кефир — отличная альтернатива другим освежающим в жару напиткам
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Фото: Global Look Press
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Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Балашова назвала кефир полезным и доступным средством от жары.

В беседе с Pravda.Ru 15 июля врач отметила, что кефир является отличной альтернативой другим освежающим в жару напиткам. По ее словам, у кефира нет особых противопоказаний, просто не всем нравится его специфический вкус. Также исключение составляют люди с непереносимостью повышенной кислотности.

Балашова рассказала, что полезным для здоровья кефир делают живые кефирные грибки, в нем много полезных для пищеварения микроорганизмов. Врач указала на то, что свежий, трехдневный кефир обладает послабляющим действием, а напиток с более длительным сроком хранения — скрепляющим.

Она добавила, что лучше выбирать жирный кефир, поскольку «молочные продукты без измененного состава, без изменения по жирности оказали лучше всего эффект».

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14 июля и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о полезных свойствах кефира. Среди таковых она назвала пробиотики, способствующие нормализации микрофлоры кишечника и улучшению пищеварения. Также в кефире есть белки, кальций, витамин D и витамины группы В. Пить кефир можно каждый день по одному-двум стаканам, сообщает RT.

В июне врач-терапевт Юлия Чехонина рассказала, что кефир и ирьян хорошо помогают справиться с жаждой в жаркую погоду. Врач напомнила, что в тане и айране содержится соль, поэтому их не рекомендуется пить людям с отеками, заболеваниями почек и склонности к повышению артериального давления, сообщает 360.ru.

Ранее врач-терапевт Ольга Усатова указала на то, что кефир, бобовые, морепродукты, орехи и мясо обладают снотворным эффектом. По ее словам, большое количество триптофана содержится в кунжуте, фисташках, миндале, кешью и фундуке, пишет НСН.

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