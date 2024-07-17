Врач назвала кефир доступным и полезным средством от жары

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Балашова назвала кефир полезным и доступным средством от жары.

В беседе с Pravda.Ru 15 июля врач отметила, что кефир является отличной альтернативой другим освежающим в жару напиткам. По ее словам, у кефира нет особых противопоказаний, просто не всем нравится его специфический вкус. Также исключение составляют люди с непереносимостью повышенной кислотности.

Балашова рассказала, что полезным для здоровья кефир делают живые кефирные грибки, в нем много полезных для пищеварения микроорганизмов. Врач указала на то, что свежий, трехдневный кефир обладает послабляющим действием, а напиток с более длительным сроком хранения — скрепляющим.

Она добавила, что лучше выбирать жирный кефир, поскольку «молочные продукты без измененного состава, без изменения по жирности оказали лучше всего эффект».

14 июля и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о полезных свойствах кефира. Среди таковых она назвала пробиотики, способствующие нормализации микрофлоры кишечника и улучшению пищеварения. Также в кефире есть белки, кальций, витамин D и витамины группы В. Пить кефир можно каждый день по одному-двум стаканам, сообщает RT.

В июне врач-терапевт Юлия Чехонина рассказала, что кефир и ирьян хорошо помогают справиться с жаждой в жаркую погоду. Врач напомнила, что в тане и айране содержится соль, поэтому их не рекомендуется пить людям с отеками, заболеваниями почек и склонности к повышению артериального давления, сообщает 360.ru.

Ранее врач-терапевт Ольга Усатова указала на то, что кефир, бобовые, морепродукты, орехи и мясо обладают снотворным эффектом. По ее словам, большое количество триптофана содержится в кунжуте, фисташках, миндале, кешью и фундуке, пишет НСН.