Эксперт рассказала о пользе кефира для организма

Кефир — кисломолочный напиток, ферментированный из молока. Он отлично усваивается организмом и содержит много полезных веществ (витамины, белки, жиры, углеводы в балансе), рассказал «Известиям» 14 июля и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По ее словам, кефир богат пробиотиками, которые способствуют нормализации микрофлоры кишечника, улучшению пищеварения и предотвращению запоров, укрепляют иммунитет, повышая сопротивляемость организма к инфекциям.

Он содержит кальций, витамин D, белки, витамины группы B и другие минералы, которые важны для здоровья костей, зубов и общего состояния организма. Благодаря содержанию витаминов и пробиотиков регулярное употребление кефира улучшает состояние кожи.

«За счет низкой калорийности и высокого содержания белка может помочь контролировать аппетит и способствовать снижению веса. Содержит соединения, которые помогают бороться с патогенными бактериями в организме. Отлично помогает при молочнице», — добавила эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, кефир может вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к молочным продуктам. А у некоторых людей — дискомфорт, вздутие или диарею, особенно при избыточном потреблении.

Если кефир хранится более трех дней, все полезные бактерии в нем гибнут. Такой напиток вызывает неприятное брожение в желудке. Употребления кефира следует избегать людям с лактозной непереносимостью (или выбирать безлактозные варианты).

«Кефир можно пить ежедневно. Рекомендуемая норма — один-два стакана в день. Этот напиток можно и нужно пить на ночь — он улучшает сон за счет находящегося в составе триптофана. Кроме того, употребление кефира на ночь может способствовать нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Однако, если у вас есть проблемы с пищеварением или вы замечаете дискомфорт, употребляя кефир на ночь, стоит пересмотреть этот режим. Людям с особыми медицинскими условиями или аллергиями следует проконсультироваться с врачом», — резюмировала специалист.

13 июня гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что квас может быть не только полезен, но и опасен для организма из-за нарушения технологий производства и большого количества добавляемого сахара. По словам врача, производственный квас официально считается безалкогольным, несмотря на наличие спирта в составе напитка. В таком случае при несоблюдении производственных стандартов квас может перебродить.