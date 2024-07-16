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В Донецке два человека пострадали после сброса ВОП с беспилотника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Кировском районе Донецка мужчина и женщина пострадали в результате сброса с беспилотника взрывоопасного предмета (ВОП) на машину. Об этом 16 июля сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Донецк (Кировский район): В результате сброса ВОП с БПЛА на автомобиль ранены мужчина 1988 г.р. и женщина 1996 г.р.», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших не уточняется.

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Ранее в этот день стало известно, что в Херсонской области из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС. В результате ЧП пострадали 32-летний водитель пожарной машины и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы. Они были госпитализированы с осколочными ранениями в местное медучреждение.

13 июля в Запорожской области при сбросе ВОП с украинского дрона во время тушения пожара пострадал сотрудник МЧС России.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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