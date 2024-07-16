Американского сенатора Менендеса признали виновным в деле о коррупции

В США суд присяжных признал сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, обвиняемого по всем пунктам в коррупции, виновным. Об этом сообщает 16 июля издание The New York Times.

Менендес обвиняется по 16 пунктам. Среди них: мошенничество с использованием честных услуг, взяточничество, вымогательство и многие другие.

Отмечается, что присяжные также вынесли обвинительные вердикты в отношении двух бизнесменов, обвиняемых в подкупе сенатора, Ваэля Ханы и Фреда Дайбеса.

Ранее, 3 января, Менендесу было предъявлено дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар. Согласно документам, сенатор в качестве взяток брал ценные вещи, деньги и другое.

22 сентября Менендесу было предъявлено обвинение в коррупции. Из обвинительного заключения следует, что подозревается также его жена Надин Менендес. Политика и его семью обвиняют в коррупционных отношениях с тремя бизнесменами из Нью-Джерси.

В тот же день Менендес временно снял с себя полномочия из-за выдвинутых против него и его супруги обвинений в коррупции. Сам Роберт Менендес объяснил свое преследование расизмом.