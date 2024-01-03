Американскому сенатору Менендесу предъявили обвинения в работе на Катар

В США сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу, обвиняемому в коррупции и работе на Египет незарегистрированным иноагентом, предъявили дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар. Соответствующая информация 2 января была опубликована в базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Согласно документам, сенатор в качестве взяток брал ценные вещи, деньги и другое. Взятки он якобы получал через бизнесмена из штата Нью-Джерси, который был заинтересован в получении многомиллионных инвестиций от компании, связанной с катарским правительством. От Менендеса требовалось совершать действия, «идущие на пользу правительства Катара».

Ранее, 22 сентября, Менендесу было предъявлено обвинение в коррупции. Из обвинительного заключения следует, что подозревается также его жена Надин Менендес. Политика и его семью обвиняют в коррупционных отношениях с тремя бизнесменами из Нью-Джерси.

В тот же день Менендес временно снял с себя полномочия из-за выдвинутых против него и его супруги обвинений в коррупции. Сам Роберт Менендес объяснил свое преследование расизмом.