На Украине признали использование гражданами русского языка

Часть украинских граждан в домашнем общении продолжает общаться на русском языке. Об этом заявил 16 июля уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

По его словам, эти данные подтверждают учителя, которые участвовали в исследовании, организованном государственной службой качества образования. Результаты опроса передали в министерство образования, чтобы с 1 сентября не только на уроках, но и вне школы «сохранялось украиноязычие».

«В домашнем общении часть людей продолжает общаться на русским языке. Об этом даже сказали учителя, которые участвовали в исследовании, организованном государственной службой качества образования», — приводит слова Креминь «РИА Новости».

Ранее, 15 июля, издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные исследования госслужбы качества образования Украины сообщило, что украинские школьники стали меньше использовать государственный язык за пределами школы: в повседневной жизни на нем говорят менее 40% детей.

Креминь заявил еще 2 мая о необходимости переходить от «оборонительной» к «наступательной» украинизации страны. Согласно его отчету, преподавание русского языка осталось только в трех школах.

В декабре 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточающий ограничения для пользования русским языком в стране.

Еще 15 мая 2019-го бывший украинский президент Петр Порошенко подписал закон о запрете русского языка. Документ закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.