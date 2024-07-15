На Украине сообщили о сокращении числа использующих украинский язык школьников

Украинские школьники стали меньше использовать государственный язык за пределами школы: в повседневной жизни на нем говорят менее 40% детей. Об этом 15 июля сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные исследования госслужбы качества образования Украины.

«Число учеников, которые используют исключительно государственный язык на уроках и перерывах, упало на 8%. На чисто украинском языке за пределами школы общается менее 40% школьников. На востоке страны таких только 17%, на западе — 74%», — пишет издание.

Как указано, число старшеклассников, использующих контент в интернете на украинском языке, снизилось на 11%, а тех, кто считает, что язык материалов важен, упало на 12%.

Согласно исследованию, на Украине школьники стали реже считать, что государственный язык является родным. Так, в 2022 году их было 91%, а сейчас их число сократилось на 17% — до 74%.

«Аналогично этот показатель снизился среди учителей (с 93 по 82%) и родителей (с 94 по 86%)», — уточняет издание.

При этом падение популярности украинского языка авторы исследования объяснили большим охватом респондентов и «акцентом на городскую местность», где, по их мнению, традиционно увеличивается русскоговорящий компонент.

Ранее, 11 июля, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выразил беспокойство по поводу плохого знания детьми украинского языка. По его словам, ребенок вне школы видит рекламу и вывески на негосударственном языке, слышит его дома и в местах общепита. Он добавил, что необходимо усилить контроль за соблюдением статьи закона о госязыке, которая определяет украинский языком образовательного процесса. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила, что «лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации».

Креминь заявил еще 2 мая о необходимости переходить от «оборонительной» к «наступательной украинизации» страны. Согласно его отчету, преподавание русского языка осталось только в трех школах.

В декабре 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточающий ограничения для пользования русским языком в стране.

Еще 15 мая 2019-го бывший украинский президент Петр Порошенко подписал закон о запрете русского языка. Документ закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.