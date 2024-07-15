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На Украине сообщили о сокращении числа использующих украинский язык школьников

«Страна.ua»: менее 40% школьников Украины говорят на украинском языке вне школы
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Украинские школьники стали меньше использовать государственный язык за пределами школы: в повседневной жизни на нем говорят менее 40% детей. Об этом 15 июля сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные исследования госслужбы качества образования Украины.

«Число учеников, которые используют исключительно государственный язык на уроках и перерывах, упало на 8%. На чисто украинском языке за пределами школы общается менее 40% школьников. На востоке страны таких только 17%, на западе — 74%», — пишет издание.

Как указано, число старшеклассников, использующих контент в интернете на украинском языке, снизилось на 11%, а тех, кто считает, что язык материалов важен, упало на 12%.

Согласно исследованию, на Украине школьники стали реже считать, что государственный язык является родным. Так, в 2022 году их было 91%, а сейчас их число сократилось на 17% — до 74%.

«Аналогично этот показатель снизился среди учителей (с 93 по 82%) и родителей (с 94 по 86%)», — уточняет издание.

При этом падение популярности украинского языка авторы исследования объяснили большим охватом респондентов и «акцентом на городскую местность», где, по их мнению, традиционно увеличивается русскоговорящий компонент.

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Ранее, 11 июля, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выразил беспокойство по поводу плохого знания детьми украинского языка. По его словам, ребенок вне школы видит рекламу и вывески на негосударственном языке, слышит его дома и в местах общепита. Он добавил, что необходимо усилить контроль за соблюдением статьи закона о госязыке, которая определяет украинский языком образовательного процесса. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила, что «лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации».

Креминь заявил еще 2 мая о необходимости переходить от «оборонительной» к «наступательной украинизации» страны. Согласно его отчету, преподавание русского языка осталось только в трех школах.

В декабре 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточающий ограничения для пользования русским языком в стране.

Еще 15 мая 2019-го бывший украинский президент Петр Порошенко подписал закон о запрете русского языка. Документ закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.

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