Теряют дар речи: для чего на Украине раздувают языковые скандалы

На Украине участились языковые скандалы, многие из них провоцируют чиновники из команды Зеленского. Так, вице-премьер правительства заявила, что русского нацменьшинства в стране не существует, а спикер Верховной рады прямо призвал ущемлять права русских. «Известия» разбирались в причинах и последствиях такой политики.

Что произошло

На Украине участились языковые скандалы. Некоторые из них носят бытовой характер — вспыхивают в кафе, магазинах и школах. Наиболее громким эпизодом последнего времени стал инцидент в Киеве, где таксист отказался везти двух женщин, требовавших от него говорить на мове. Позже мужчину уволили, компания-работодатель навсегда заблокировала его аккаунт в своей системе. Кроме того, сервисы такси стали добавлять в приложения возможность пожаловаться на «антиукраинскую позицию» водителей.

Некоторые инциденты провоцируют близкие к власти общественники. Главным действующим лицом в этом смысле стала бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. В одном из своих выступлений она заявила, что солдаты ВСУ обязаны общаться исключительно на украинском языке. «Я не могу назвать украинцами тех, кто не владеет мовой. Почему они такие обалдевшие? Если они большие патриоты, то пусть покажут патриотизм, пусть выучат язык Тараса Шевченко», — сказала она.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Это заявление вызвало большой резонанс, на него отреагировали в том числе многие военнослужащие. Так, некий Максим Жорин заявил, что правоохранительные органы должны обратить внимание на высказывание бывшего депутата. Еще один военнослужащий предложил набирать в ВСУ только «полноценных украинцев». «Собирайте украиномовных и дуйте сюда рыть окопы. А нас, русскоязычных, освободите от воинских должностей и откройте границы, чтоб мы могли выехать с этой территории», — сказал он.

Фарион в ответ назвала всех несогласных «быдломассой», а русскоязычных солдат — «быками, которые позорят ВСУ». «Говорят, они нарычали на меня. Это прекрасно, сатана проявляется под влиянием моих слов», — порадовалась она. Бывшего депутата поддержал народный артист Украины Богдан Бенюк. «Позор тем, кто вырос на Украине, но говорит на языке захватчика. Они должны это понять и изменить свое отношение», — заявил он.

Как отреагировали власти

Власти Украины, видимо, осознали, что дальнейшее развитие скандала приведет к росту протестных настроений в армии. Нацсовет по телевидению решил провести внеплановую проверку телеканала, где выступала Фарион. СБУ возбудила уголовное дело, хотя о подозрении бывшему депутату не сообщали.

Долго, впрочем, украинские чиновники не продержались. Спустя несколько дней после громкого разбирательства языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что понятия «русскоязычный» вообще не существует, потому что «все мы граждане Украины». «Язык стал не только фактором свободы, но и безопасности, маркером в системе «свой-чужой». Военные на передовой неоднократно говорили, что если слышат русскую речь, то сразу стреляют », — рассказал он.

В свою очередь, вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что в стране якобы нет никакого русского меньшинства. По ее словам, не существует ни одного юридически оформленного русского сообщества. «Есть только украинцы, некоторые из которых разговаривают на русском», — отметила она. Заявление противоречит очевидным фактам. Например, в ходе последней переписи населения, прошедшей в 2001 году, более 8 млн жителей Украины заявили, что являются русскими по национальности.

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Дальше других чиновников пошел спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который призвал ущемлять права русских. «Надо придерживаться принципа взаимного уважения. Если этот народ Украину не уважает, а, наоборот, осуществляет агрессию против страны, то его права должны быть ущемлены», — подчеркнул он. Понятно, что подобные рассуждения никак не соотносятся не только с демократическими правами и свободами, но даже с обычной логикой.

В чем причины

Причин возникающих скандалов несколько. С одной стороны, киевские власти давно придерживаются политики тотальной украинизации. После 2014 года был принят ряд законов, которые ограничили сферу использования русского языка. В частности, закон об образовании предписал перейти на мову всем государственным учебным заведениям. Закон о языке обязал общаться на украинском всех работников сферы обслуживания, в том числе в магазинах, кафе, салонах красоты. На мову перевели также суды, чиновников, правоохранительные органы и многое другое.

Украинские власти не скрывают, что своей конечной целью считают полное выдавливание русского языка. « Русский должен исчезнуть с нашей территории как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов… Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда российские нарративы о том, что мы якобы должны с ними поладить, очень опасно», — говорил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

С другой стороны, нынешней осенью языковые споры обострились из-за дискуссий с европейскими структурами. Дело в том, что Украина стремится вступить в Евросоюз, а там требуют уважать права нацменьшинств. Венецианская комиссия, в частности, критиковала ряд украинских законов, правда, обращала внимание на положение венгров и румын, русских выносила за скобки.

Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska

В итоге в начале ноября Зеленский даже подписал новую редакцию закона о нацменьшинствах. В ней, впрочем, всё равно сохраняется ряд дискриминационных норм. Например, ради обеспечения нацбезопасности разрешается ограничивать права отдельных национальных групп. Кроме того, есть оговорка, что языковые послабления не затронут язык «государства-агрессора», которым на Украине официально признана Россия.

Наконец, киевские власти используют языковые разногласия, чтобы отвлечь внимание собственного населения от других проблем. Известно, что в последнее время заметно просел рейтинг президента Зеленского, растет раздражение из-за принудительной мобилизации, а также многочисленных коррупционных скандалов. Понятно, что в таких условиях люди могут задаться неудобными для власти вопросами. Предотвратить такое развитие событий можно с помощью разжигания вражды внутри общества.

Что говорят эксперты

Украинский политолог Андрей Золотарев утверждает, что русскоязычные в стране ущемлены в политических и религиозных правах. «У руководства Украины в свое время был выбор. Они могли двигаться или в сторону многонациональной страны, или в сторону украиноцентризма. Выбор пал на второй вариант, повсеместно стали насаждать украинский язык, давить нацменьшинства. Миллионы людей в такой проект не вписываются, поэтому последуют новые людские и территориальные потери», — считает он.

Политолог Александр Семченко в беседе с «Известиями» подчеркивает, что вопрос языка стал на Украине серьезным раздражающим фактором.

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— Конституция страны разрешает гражданам свободно разговаривать на своем языке, но эти нормы не выполняются. Людей давят по признаку языка, у многих возникают проблемы на работе, в каких-то общественных местах. Я отмечаю, что претензий у чиновников и националистов нет только к военнослужащим, которые находятся на фронте. Почему? Видимо, этих людей уже списали, — отмечает он.

Политолог Александр Дудчак говорит, что на Украине сложилась парадоксальная ситуация.