Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Петербурге перекрыли легализовавший более 1 тыс. мигрантов канал
Общество
Горение складов со стройматериалами на Кубани локализовано на 1,2 тыс. кв. м
Мир
СМИ сообщили о досрочном избрании Байдена кандидатом в президенты США
Общество
Как пожары в Краснодарском крае и Крыму повлияют на виноделие и туризм? Детали
Спорт
УЕФА представил свою символическую сборную по итогам Евро-2024
Общество
Жителя Бердянска осудили на пять лет за публичные призывы к терактам
Общество
Лесной пожар под Новороссийском полностью ликвидирован
Армия
Новейшая гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS в зоне СВО
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о намерении ЕС продолжать конфликт на Украине
Наука и техника
На Солнце произошла самая мощная за лето 2024 года вспышка
Мир
Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные ранее на утилизацию боеприпасы
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном похолодании
Спорт
Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на выкрики испанцев после победы на Евро-2024
Мир
Директор Секретной службы США получила должность благодаря покровительству
Общество
Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась
Мир
Более половины опрошенных украинцев не ассоциируют себя с европейцами
Мир
На туристической улице Неаполя в Италии выставили статую раненого Трампа
Экономика
Аналитики объяснили причины падения индекса Мосбиржи до минимума за год

В Израиле арестованы участники акции против призыва в армию ортодоксов

Ynet: в Израиле арестовали несколько ортодоксов, выступавших против призыва в ЦАХАЛ
0
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа ультраортодоксальных иудеев провела акцию на шоссе в пригороде Тель-Авива, выступив против призыва учащихся религиозных школ в израильскую армию, задержаны несколько участников. Об этом 16 июля сообщил портал Ynet.

Протестующие заблокировали шоссе недалеко от города Бней-Брак. Они потребовали от силовиков отменить приказы о призыве в армию тысяч молодых людей, проживающих в данном районе.

Толпа ортодоксов, сидящих на проезжей части шоссе, выкрикивала лозунги «Мы не пойдем в армию врага» и «Государство примет пленных, а не солдат».

К месту акции протеста прибыли кавалеристы и спецподразделения полиции, протестующих выносили с шоссе. Несколько человек были арестованы.

Из-за возникших беспорядков полицейские направили движение транспорта по альтернативным маршрутам.

Ранее в этот день стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направит тысячам ультраортодоксальных евреев повестки на службу в армию. Речь идет о тех ультраортодоксах, которые в данный момент не изучают Тору и желают добровольно вступить в ряды ЦАХАЛ. Однако решение вызвало негодование иудеев, что и привело к проведению акции, отмечает «Газета.Ru».

Служить не рад: в Израиле начнут призывать мужчин-ультраортодоксов
Это решение Верховного суда может развалить правящую коалицию Биньямина Нетаньяху

Ранее, 25 июня, верховный суд Израиля принял решение, которое обязывает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху отменить освобождение от военной службы мужчин-ультраортодоксов, известных как харедим, и начать их призыв. Эта мера вызвала масштабные протесты в Иерусалиме, в ходе которых были зафиксированы столкновения с полицией.

После этого, 9 июля, министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил так называемый первичный призыв ультраортодоксальных иудеев в войска в течение ближайшего месяца. Приказ касается первоначального отбора и оценки потенциальных новобранцев.

Процедура проводится для израильтян, достигших 16 лет, тогда как к военной службе они приступают с 18 лет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024