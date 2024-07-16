В Израиле арестованы участники акции против призыва в армию ортодоксов

Группа ультраортодоксальных иудеев провела акцию на шоссе в пригороде Тель-Авива, выступив против призыва учащихся религиозных школ в израильскую армию, задержаны несколько участников. Об этом 16 июля сообщил портал Ynet.

Протестующие заблокировали шоссе недалеко от города Бней-Брак. Они потребовали от силовиков отменить приказы о призыве в армию тысяч молодых людей, проживающих в данном районе.

Толпа ортодоксов, сидящих на проезжей части шоссе, выкрикивала лозунги «Мы не пойдем в армию врага» и «Государство примет пленных, а не солдат».

К месту акции протеста прибыли кавалеристы и спецподразделения полиции, протестующих выносили с шоссе. Несколько человек были арестованы.

Из-за возникших беспорядков полицейские направили движение транспорта по альтернативным маршрутам.

Ранее в этот день стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направит тысячам ультраортодоксальных евреев повестки на службу в армию. Речь идет о тех ультраортодоксах, которые в данный момент не изучают Тору и желают добровольно вступить в ряды ЦАХАЛ. Однако решение вызвало негодование иудеев, что и привело к проведению акции, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 25 июня, верховный суд Израиля принял решение, которое обязывает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху отменить освобождение от военной службы мужчин-ультраортодоксов, известных как харедим, и начать их призыв. Эта мера вызвала масштабные протесты в Иерусалиме, в ходе которых были зафиксированы столкновения с полицией.

После этого, 9 июля, министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил так называемый первичный призыв ультраортодоксальных иудеев в войска в течение ближайшего месяца. Приказ касается первоначального отбора и оценки потенциальных новобранцев.

Процедура проводится для израильтян, достигших 16 лет, тогда как к военной службе они приступают с 18 лет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.