Умер тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев
В Воронежской области в ходе ДТП погиб тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев в возрасте 40 лет. Об этом сообщило 16 июля министерство спорта Саратовской области.
Дата и место прощания с Адаевым неизвестна
«Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», — сообщили на сайте ведомства.
Уточняется, что за время профессиональной карьеры Адаев стал призером Чемпионата Европы, победителем Первенства Европы, Чемпионом мира 2010 года среди студентов. Кроме того, он занимался тренерской деятельностью в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.