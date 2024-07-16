Жителя Бердянска осудили на пять лет за публичные призывы к терактам
Жителя Бердянска в Запорожской области приговорили к пяти годам колонии общего режима за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.
Отмечается, что 35-летний местный житель признан виновным в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием средств массовой информации»).
Следствие и суд установили, что в феврале и июне 2023-го он, оставив комментарий в одной из соцсетей, призвал уничтожать российских военнослужащих. Кроме того, продолжили в пресс-службе, мужчина дал положительную оценку действиям националистического батальона «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ).
«Установить и задержать фигуранта удалось в ходе комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по противодействию экстремизму временного управления МВД России в Запорожской области и сотрудников УФСБ России по Южному военному округу», — уточнили в СК.
Ранее, 10 июля, сообщалось, что ФСБ России предотвратила теракты на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Отмечалось, что в марте сотрудник украинских спецслужб пытался склонить российского военного к теракту и обещал эвакуацию в Финляндию, однако тот обратился в службы безопасности. В отношении украинца и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера»).