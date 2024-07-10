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ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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ФСБ России предотвратила теракты на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, а также в отношении трех военнослужащих Минобороны в Москве. Об этом ведомство сообщило 10 июля.

Отмечается, что в марте сотрудник украинских спецслужб, представившийся Олегом, посредством мессенджера вышел на россиянина, который проходил военную службу на авианосце. «Олег» пытался склонить военнослужащего к теракту и обещал эвакуацию в Финляндию, однако тот обратился в службы безопасности.

Так, для сборки зажигательного устройства украинской спецслужбой через логистическую компанию гражданину России были направлены недостающие компоненты. По словам так называемого Олега, вся операция курировалась лично председателем Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ). При этом сразу после получения видео с инсценированным терактом на крейсере «Олег» удалил свои аккаунты в мессенджерах и разорвал связь.

Теперь в отношении «Олега» и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера»).

Кроме того, в Москве был задержан гражданин России 1994 года рождения, который также по заданию ГУР Украины организовал доставку трех замаскированных под подарки мощных взрывных устройств. «Подарки» по плану Киева должны были получить руководители подразделений Минобороны РФ.

«Задержанный дал признательные показания, что в мае 2024 года был завербован сотрудником украинской военной разведки и дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой террористических актов на территории России за материальное вознаграждение», — уточнили в ФСБ.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, все соучастники преступлений объявлены в розыск.

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Ранее, 11 июня, директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников указал на наращение усилий Украины по совершению терактов и диверсий в России. Он отметил, что Киев пользуется поддержкой Вашингтона и НАТО.

До этого, 2 июня, ФСБ РФ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, которая занималась подготовкой терактов против военных Черноморского флота России. Группа также планировала провести диверсии на объектах транспортной, военной и энергетической инфраструктур Севастополя.

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