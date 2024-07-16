В российских транспортных средствах появится быстрый спутниковый интернет. Доступ к Сети сможет получить любой человек, находящийся в поезде, самолете, автомобиле или даже на корабле, сообщает телеканал «Известия». Распространителями станут операторы новых спутниковых систем на негеостационарных орбитах. Частный пользователь или транспортная компания смогут купить гаджет для подключения, установить его на машину, на самолет или на крышу вагона и пользоваться им как мобильным роутером. В ближайшее время госкомиссия по радиочастотам проведет тестирование системы, предоставив некоторым компаниям доступ к диапазонам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.